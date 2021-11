Pro Favara, l'attore Domenico Centamore nominato presidente onorario del club

Durante una scena di “Màkari” andata in onda su Rai Uno, il popolare Peppe Piccionello aveva ricordato all’amico Saverio La Manna, interpretato da Claudio Gioè, il suo trascorso calcistico con la maglia della Pro Favara. E la dirigenza gialloblù, prendendo spunto di un incontro in diretta organizzato da Giuseppe Piscopo sulla testata “Malgradotuttoweb” a cui partecipò Domenico Centamore ed il vero Peppe Piccionello, attuale dirigente della Pro Favara e con un trascorso di giocatore, manifestò la volontà di nominare l’attore siciliano a Presidente Onorario della società. In quella occasione il presidente Rino Castronovo mostrò pure una maglia numero 9 con la scritta “Super Piccio”, con il compiacimento in diretta anche dello scrittore Gaetano Savatteri, autore della fortunata serie di libri gialli editi da Sellerio.

Domenica 28 novembre, allo Stadio “Bruccoleri”, prima del calcio d’inizio del match Pro Favara-Parmonval ci sarà in campo la nomina di Domenico Centamore “Super Piccio” a Presidente Onorario e la consegna della storica maglia gialloblù della promozione in serie D da parte del presidente Rino Castronovo. La motivazione della nomina è “per aver dato lustro all’immagine della squadra favarese davanti una platea nazionale con milioni di telespettatori che hanno seguito su rai Uno in prima serata la prestigiosa serie ”.Sarà presente anche l’Amministrazione Comunale con il Sindaco Antonio Palumbo e l’assessore allo sport Angelo Airò Farulla.

Dopo la foto di rito in campo con la formazione allenata da Tudisco, l’attore Centamore seguirà in tribuna la “sua” nuova squadra al fianco della dirigenza gialloblù.