Pro Favara, Tudisco convoca 20 giocatori per il derby contro il Casteltermini

Dopo la sconfitta contro il Mazara costata l'eliminazione in Coppa Italia la Pro Favara torna in campo in campionato donani alle 14:30 per affrontare un nuovo derby dopo quello pareggiato domenica scorsa all'Esseneto contro l'Akragas: i gialloblù ricevono al Bruccoleri il Casteltermini di Accursio Sclafani, reduce da una vittoria fondamentale contro Monreale. Obiettivo della Pro quello di piegare le resistenze del tosto collettivo granata per continuare la striscia di risultati utili consecutivi, per ora fissata a quota quattro con tre vittorie e il già citato pari di una settimana fa.

Il tecnico gialloblù Francesco Tudisco ha convocato 20 giocatori: non sarà della partita il terzino Benivegna alle prese con un infortunio. Qui sotto la lista dei giocatori:

Portieri: Sendin, Giardina;

Difensori: Marino, Fallea, Rizzo, Fragapane, Marchica, Buscarino;

Centrocampisti: Castronovo, Acsante, Bossa, Barba, Aureliano, King, Giuffrida, Rinoldo;

Attaccanti: Morris, Garriga, Contino, Cammalleri.