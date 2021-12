Casteltermini, il ds Messinese carica la squadra in vista della Pro Favara: "Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo"

Dopo la vittoria fondamentale contro il Monreale il Casteltermini si appresta ad affrontare il derby in trasferta al Bruccoleri con la Pro Favara. Un'esame difficile per la squadra di Accursio Sclafani, che spera di poter continuare a conquistare punti importanti per la salvezza contro un avversario che vive un grande momento di forma.

Quello in programma alle 14:30 di domani è un derby importante che non può non avere un sapore particolare per il direttore sportivo del club granata Antonio Messinese. Il ds del Casteltermini è infatti favarese di nascita e da calciatore ha vestito le maglie di entrambe le squadre: "Pro Favara - Casteltermini per me è un derby del cuore - ha affermato in un comunicato pubblicato dalla società -sono favarese di nascita, abito a Favara, ho vestito la maglia del Favara quando giocavo ma ho anche vestito la maglia del Casteltermini. Lavoro qui con entusiasmo da molti anni, abbiamo raggiunto ottimi risultati ma non vogliamo fermarci qui".

Messinese ha poi voluto suonare la carica alla squadra in vista di questa sfida importante: "Domani mi aspetto una grande prestazione da parte della mia squadra - conclude -sono sicuro che faremo bene. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e dare il 1000%. Pro Favara - Casteltermini per me più di una semplice partita. Che vinca il migliore".