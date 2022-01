Pro Favara, Tudisco ne convoca 20 per la sfida contro Castellammare: c'è Gambino

La Pro Favara dopo aver superato il focolaio Covid torna in campo per la prima partita del suo 2022 contro il Castellammare di mister Mione in quello che è a tutti gli effetti uno scontro per consolidarsi a ridosso della zona play-off. La partita potrebbe segnare l'esordio in gialloblù di Peppe Gambino, arrivato la scorsa vigilia di Natale dopo l'addio all'Akragas. In vista del match il tecnico Francesco Tudisco ha convocato 20 giocatori: assente lo squalificato Bossa e gli infortunati Contino e Acsante. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Sendin, Giardina

Difensori: Fallea, Rizzo, Marino, Buscarino, Fragapane, Marchica, Benivegna

Centrocampisti: Castronovo, Barba, Aureliano, King, Rinoldo, Giuffrida

Attaccanti: Morris, Gambino, Cammalleri, Bamba, Garriga