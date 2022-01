Pro Favara pronta al ritorno in campo dopo il Covid, il ds Longo: "I giocatori sono quasi tutti a disposizione"

Dopo lo stop imposto dal focolaio Covid che ha comportato il rinvio della sfida contro l'Enna, la Pro Favara si appresta a tornare in campo per disputare la prima partita del suo 2022 contro il Castellammare in trasferta al Matranga. Il direttore sportivo gialloblù Tino Longo fa il punto della situazione.

Il dirigente della Pro Favara ha spiegato la situazione della rosa, ormai di fatto negativizzata, rilanciando le ambizioni della squadra in vista del girone di ritorno: "Domenica si ritorna -afferma ad AgrigentoNotizie - sono rientrati quasi tutti i ragazzi. Chiaramente non siamo nelle condizioni che avevamo nel girone d’andata perché tra la sosta e il Covid ci sarà da lavorare ma i ragazzi stanno bene. La rosa è praticamente al completo, Gambino compreso, ad eccezione dei nostri under Contino e Acsante, alle prese con infortuni. Speriamo di poter continuare a migliorare la condizione fisica: per il resto confermo quanto già affermato in precedenza. Non abbiamo timore di nessuno, possiamo dare fastidio e vogliamo confermarci tra nelle prime posizioni come a dicembre: vedremo cosa dirà il campo"