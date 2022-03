Pro Favara, Tudisco ne convoca 20 per il derby contro il Canicattì: c'è Fragapane

Dopo la vittoria contro Marineo la Pro Favara torna in campo per affrontare in un derby agrigentino d'alta quota il Canicattì, capolista e schiacciasassi del girone A di Eccellenza. Al Saraceno di Ravanusa i gialloblù proveranno a rallentare la corsa dei biancorossi per continuare la loro striscia positiva di risultati, per ora fissata a 11 partite.

In vista del big-match in programma domani alle 15 e disputato a porte chiuse, mister Tudisco ha convocato 20 giocatori. Lo stopper Fragapane, uscito nel primo tempo della partita di domenica scorsa, è tra i convocati: assenti invece il lungodegente Contino e Garriga. Qui sotto la lista completa.

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Fragapane, Benivegna, Marchica, Rizzo, Buscarino, Fallea, Marino

Centrocampisti: King, Bossa, Aureliano, Rinoldo, Acsante, Giuffrida, Castronovo

Attaccanti: Cammilleri, Gambino, Bamba, Morris