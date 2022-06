La Pro Favara continua a gettare le basi per il futuro: confermati Fabio Bossa e Pietro Marino

Non sta certamente perdendo tempo la Pro Favara nel programmare la prossima stagione. Nelle ultime ore la società gialloblù è decisamente scatenata: dopo gli acquisti di Agostino De Luca e Giovanni Fricano il club favarese ha riconfermato due pedine importanti della rosa che ha ben figurato nella scorsa stagione. Si tratta del centrocampista Fabio Bossa (che è stato inserito anche nella rosa della nazionale siciliana con cui ha esordito nella sfida contro la Sardegna) e del difensore Pietro Marino. Una mossa coerente con l'obiettivo tecnico che si è imposto la società ovvero quello di confermare il più possibile il gruppo dell'anno scorso per poi implementarlo con innesti di categoria come quelli annunciati ieri.

Ad annunciare la conferma dei due giocatori la stessa Pro Favara in un comunicato stampa: "Arrivano le prime riconferme ufficiali in casa Pro Favara - si legge -il centrocampista messinese Fabio Bossa ed il difensore mazarese Pietro Marino, punti fondamentali della squadra della scorsa stagione, continueranno a vestire la maglia gialloblù anche nel prossimo campionato. Intesa raggiunta con una stretta di mano con i dirigenti della SSD Pro Favara 1984 e tanta voglia di firmare prestazioni importanti al servizio della squadra".

Nel medesimo comunicato il direttore sportivo del club Tino Longo ha commentato la permanenza dei due giocatori: ""Bossa e Marino- ha affermato il ds- come tanti altri hanno dimostrato serietà in campo e fuori e attaccamento alla maglia. Sono le prime riconferme dell'organico dello scorso anno. In questi giorni stiamo incontrando gli atleti, spiegando il progetto della prossima stagione"