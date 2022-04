Akragas verso il derby, Terranova: "La Pro Favara gioca un bel calcio, la affronteremo col piglio giusto"

Scalda i motori l’Akragas in vista dell’atteso derby di domani pomeriggio al Bruccoleri contro la Pro Favara in una gara che può determinare le sorti di entrambe le squadre, seconda e quarta forza del girone A di Eccellenza. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni sul match.

In prima battuta l’allenatore mazarese ha spiegato che tipo di partita immagina spendendo parole d’elogio per l’avversario: “Una partita particolare che tutti vorrebbero giocare - ha affermato il tecnico - sentita da ambedue le tifoserie. Mi auguro sia soprattutto una giornata di sport con tante famiglie allo stadio. In merito all’aspetto tattico e agonistico mi aspetto una gara difficile, non ho problemi a dire che affrontiamo una delle squadre che adotta principi importanti, che sotto il profilo del gioco ha dato molto di più rispetto ad altri. Sappiamo l’importanza della gara conosciamo l’avversario e siamo pronti ad affrontarlo”.

Terranova ha parlato anche dello stato d’animo della squadra e di cosa secondo lui sarà determinante nella partita: “Il clima è sereno e importante - ha spiegato - sappiamo che la gara può essere decisiva per il nostro futuro e quello del campionato. Rispettiamo l’avversario, che tende molto a giocare la palla, sotto questo profilo ci somigliamo. Conosciamo tanti giocatori avversari come loro conoscono noi: la affronteremo col piglio giusto. La differenza la farà l’episodio, come in tutte le gare, speriamo di portarlo dalla nostra parte e di mettere in atto quello che proviamo in settimana”.

In conclusione, il mister si sofferma sulla massiccia presenza del pubblico avversario prevista al Bruccoleri: “Il pubblico è uno stimolo in più - chiosa il mister - questo è un derby e come tale lo stiamo preparando. Abbiamo già affrontato partite importanti come quelle Misilmeri e Canicattì, l’atmosfera ricorda quest’ultima gara. Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare speriamo ci sia l’atteggiamento giusto da parte di entrambe le squadre.

Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio: i giocatori biancazzurri sono tutti a disposizione. Qui sotto la lista completa

Portieri: Harusha, Di Carlo

Difensori: Di Giorgio, Baio, Cipolla, Tuniz, Tarantino, Llama, Yoboua, Ferrigno

Centrocampisti: Bellanca, Piyuka, Strano, Maiorano, Lavardera, Finessi, Vizzini, Francesco Taormina

Attaccanti: Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Pavisich, Giovanni Taormina