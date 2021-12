La Pro Favara si prepara al derby contro l'Akragas: Tudisco ne convoca 21

Obiettivo tenere testa all'Akragas e vincere per centrare la quarta vittoria consecutiva. La Pro Favara arriva al Derby di domenica all'Esseneto in grande forma come testimoniato dai successi ottenuti nelle ultime uscite che l'hanno portata a quota 22 punti a ridosso di quella zona play-off che a inizio stagione rappresentava un target. Il prossimo ostacolo però sarà di portata ben diversa rispetto a quelli precedenti, visto che di fronte c'è una capolista anch'essa in grande spolvero: certo è che sarà un derby molto interessante.

Per la sfida di domani mister Francesco Tudisco ha convocato 21 giocatori e arriva praticamente con l'organico al completo: presente anche il neo-acquisto Cammallerri, alla sua prima convocazione da quando è tornato in gialloblù, nonché il fresco ex della partita Simone Giuffrida: qui sotto la lista completa.

Portieri: Sendin, Scannella

Difensori: Benivegna, Marino, Fallea, Rizzo, Fragapane, Marchica, Buscarino

Centrocampisti: Acsante, Castronovo, Barba, Bossa, Aureliano, King, Rinoldo

Attaccanti: Morris, Garriga, Bamba, Contino, Cammalleri