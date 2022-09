Akragas scatenato: cinquina alla Pro Favara nel ritorno del primo turno di Coppa Italia

Un inizio di stagione con le marce decisamente alte per l'Akragas di Nicola Terranova che, dopo la vittoria nella gara d'andata per 3-0 e il debutto vincente in campionato contro la Leonfortese, vince la sua terza partita stagionale su tre annichilendo la Pro Favara al Bruccoleri. I biancazzurri hanno infatti vinto per 5-2, certificando una qualificazione agli ottavi già messa in ghiaccio dieci giorni fa.

l primo tempo è terminato 2-1 per l'Akragas con le reti di Vitelli, il pari su rigore di De Luca e Caccetta per il nuovo vantaggio degli ospiti. Nella ripresa lAkragas segna ancora con Mansour e prende il largo, con la Pro Favara che resta in 10 per l'espulsione di Incatasciato. Barrera (che nel gioco aereo è una sentenza) e ancora Vitelli (ottimo impatto il suo) portano a cinque il conto dei gol biancazzurri: per la Pro Favara, gol di Dembelè fissa il risultato sul 5-2 finale.