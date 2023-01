Pro Favara, vittoria casalinga al Bruccoleri: 2-0 contro il Resuttana San Lorenzo, reti di La Piana e Graziano

Con una rete per tempo la Pro Favara supera, senza grandi problematiche, l'ostacolo Resuttana San Lorenzo. Al Bruccoleri, contro la formazione palermitana, i gialloblu si impongono per 2-0: in gol La Piana, che continua a segnare gol importanti, e a tempo praticamente scaduto Graziano.

La prima frazione di gara è sostanzialmente equilibrata: i padroni di casa provano a fare la partita anche se i nerorosa coprono bene gli spazi e attaccano la profondità con Clemente. Il 4-3-3 schierato dai palermitani, guidati da Vincenzo Giannusa, disturba le classiche trame di gioco degli uomini di Catalano. Tuttavia, i gialloblu insistono e, infatti, al 43' riescono a sbloccare l'equilibrio: è il solito La Piana, puntuale a farsi trovare pronto in mezzo, a portare in vantaggio i suoi. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore della Pro Favara.

Primo tempo più complicato del previsto, forse, per i gialloblu: pochi gli spazi lasciati dai palermitani. I padroni di casa, inoltre, chiedevano un calcio di rigore per un presunto fallo in area su La Piana.

Nella ripresa il tema dell'incontro, tatticamente parlando, non cambia molto: è la squadra di Catalano che prova a cucire il gioco, i palermitani giocano di rimessa.

Al 95' è Graziano a mettere la parola fine alla gara: il raddoppio gialloblu certifica la buona prova offerta e consente a Catalano di portare a casa altri tre punti preziosi.

Nella prossima gara la Pro Favara affronterà, in trasferta, la Leonfortese.