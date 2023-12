Pro Favara, vecchie glorie in campo contro la Sicily DC per uno scopo benefico

Partita con scopo benefico venerdì 15 dicembre 2023 alle 15.00 allo stadio Bruccoleri tra una selezione di vecchie glorie della SSD Pro Favara 1984 e la Sicily DC, selezione regionale di amministratori comunali, deputati e politici della DC capitanati in campo dall'ex governatore Totò Cuffaro.



"La selezione calcistica dello scudo crociato- ci dice il presidente della Pro Favara Rino Castronovo, che è anche un consigliere comunale DC- periodicamente disputa queste partite in tanti stadi della Sicilia. Ci onorano di venire a Favara e noi diamo il benvenuto sposando lo scopo benefico della gara amichevole per aiutare associazioni nel territorio. Invito i nostri tifosi e sportivi di venire allo stadio per trascorrere un bel pomeriggio tra calcio e solidarietà. Ed è l'occasione di rivedere sul nostro terreno tanti atleti che hanno contribuito in questi 40 di attività di scrivere belle pagine di successi della Pro Favara".



Selezionati da Antonio Ciccotto ed Antonio Messinese e guidati in panchina da Gaetano Longo, allenatore della promozione in serie D all'inizio degli anni Duemila, hanno risposto alla speciale convocazione: Lillo Giardina, Carmelo Sorce, Tonino Zambuto (portieri), Giovanni Montaperto, Michele Bellavia, Peppone Nobile, Cocò Ciminna, Peppe Salvaggio, Tonino Cusumano, Raimondo Filipazzo, Vincenzo Burceri, Massimo Pollara, Fausto Giacchetto, Antonio Limbici, Antonio Messinese, Alfredo Talenti, Enzo Bugiada, Giacomo Indelicato, Giovanni Maniscalco, Pasquale Chianetta, Giuseppe Bucceri e Angelo Caramanno.