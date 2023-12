Pro Favara-Unitas Sciacca, i gialloblù passano 1-0 al Bruccoleri: decide la rete di Noto

La Pro Favara batte 1-0 lo Sciacca al Bruccoleri ed ottiene tre punti importanti per la classifica: è la rete di Noto, al 42' a decidere il match.

L'Unitas ha giocato a viso aperto contro i gialloblù e ha anche avuto delle buone occasioni per segnare. La rete del vantaggio arriva poco prima della fine del primo tempo, grazie ad una zampata vincente del difensore gialloblù.

La reazione neroverde arriva nella ripresa, ben disputata dai ragazzi di Galfano, ma non determina reti per lo Sciacca. L'esperienza dei calciatori in campo consente alla Pro Favara di gestire possesso e cronometro. La squadra di Catalano ottiene un successo assai prezioso per la classifica.