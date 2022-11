Pro Favara, una delegazione della squadra alla manifestazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Venticinque alunne del liceo “King” di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico Mirella Vella, saranno ospiti domenica prossima della Pro Favara, in occasione della partita contro il Castellammare.

Questa mattina una delegazione della società gialloblu rappresentata dal Presidente Rino Castronovo, dal responsabile area comunicazione Giuseppe Piscopo, dal direttore generale Gino Mendolia e dai giocatori Fabio Bossa, Sory Dembelè, Pietro Marino e Roberto Miano sono intervenuti presso l’aula magna “Marrone” dell'istituto nell’ambito della manifestazione “E il modo ancor m’offende”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

La Pro Favara, che domenica scenderà in campo con un segno rosso sul volto dei giocatori e che collocherà un nastro rosso in panchina aderendo all’invito della LND Sicilia, ha consegnato nella mani della Dirigente Mirella Vella i biglietti, auspicando, come detto da Rino Castronovo e da Giuseppe Piscopo, sempre una maggior presenza sugli spalti di ragazze.