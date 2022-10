Pro Favara, si è dimesso Francesco Tudisco: oggi allenamento diretto da Peppe Fallea, in attesa del nuovo allenatore

Francesco Tudisco non è più l'allenatore della S.S.D Pro Favara 1984. Il tecnico, da un anno sulla panchina gialloblù, ieri ha presentato le proprie dimissioni: lo ha comunicato la società attraverso una nota ufficiale.

Il consiglio direttivo della società favarese ha preso atto della volontà dell'allenatore, accettando le dimissioni e provvedendo alla risoluzione consensuale del contratto. Il Presidente Rino Castronovo e tutto lo staff ringraziano Francesco Tudisco per il lavoro svolto con impegno e professionalità.



Da oggi allenamento affidato a Peppe Fallea, in attesa di un nuovo allenatore.