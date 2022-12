Pro Favara, termina 5-1 il test con l'Atletico Favara: reti di La Piana (doppietta), De Luca, Calagna e Fricano

Ultima sgambatura del 2022 per la Pro Favara di Gaetano Catalano. Questo pomeriggio, al "Bruccoleri", allenamento congiunto con un derby a tinte gialloblu con l'Atletico Favara, squadra che milita in Prima Categoria. È stato un buon test per entrambe le squadre prima del "rompete le righe" alla vigilia di San Silvestro. È terminato 5-1 per gli uomini di Gaetano Catalano l'allenamento congiunto, con reti di La Piana (doppietta), De Luca, Calagna e Fricano. Per l'Atletico è andato in gol Maglio. Atleti e staff dopo l'allenamento e gli auguri di gruppo sono partiti per raggiungere le varie città di residenza e trascorrere la fine del 2022 ed il Capodanno con parenti ed amici. Al rientro testa e gambe in vista dell'importante impegno contro il Misilmeri. Alla prima di ritorno, infatti, è in programma lo scontro tra la terza e la quarta forza del campionato.