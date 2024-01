Pro Favara, successo casalingo contro il Misilmeri: decide il match un gol di Noto

Un altro successo per gli uomini di Gaetano Catalano: i gialloblù battono al Bruccoleri la Don Carlo Misilmeri, 1-0 il risultato finale. Decide il match un gol di Noto nella ripresa: con questi tre punti i gialloblù mantengono inalterato il distacco dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa al Gurrera di Sciacca.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa provano ad esprimere il loro consueto calcio ma i biancorossi si difendono bene. Nella ripresa, al 54', la Pro Favara colpisce: calcio di punizione dalla trequarti, zampata vincente di Noto che batte al volo il portiere avversario.

I padroni di casa gestiscono il vantaggio, cercando anche il raddoppio: la mira sottoporta, però, è imprecisa. Nel finale, al 95', il Misilmeri prova il tutto per tutto mandando in attacco, su calcio piazzato, anche il portiere Alessio Zummo: il tentativo, però, non sortisce l'effetto sperato.

I gialloblù, dunque, portano a casa una bella e convincente vittoria che alimenta i sogni di promozione: gli uomini di Catalano sperano in qualche passo falso futuro della capolista.