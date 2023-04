Pro Favara, si attende dalla Questura l'autorizzazione all'inversione dei settori del Bruccoleri

Attraverso un comunicato ufficiale, la Pro Favara ha ribadito di attendere il parere della Questura di Agrigento in merito alla richiesta di autorizzazione all'inversione dei settori del Bruccoleri destinati ai tifosi. Di seguito la nota pubblicata dalla società gialloblu.

"In riferimento alla partita Pro Favara-Enna in programma domenica 16 aprile 2023 allo stadio Bruccoleri, la società della SSD Pro Favara 1984 nei giorni scorsi ha fatto richiesta alla Questura di Agrigento per l'autorizzazione per l'inversione dei settori. In maniera specifica è stato richiesto l'utilizzo della gradinata per i tifosi locali e destinare i tifosi ospiti in tribuna centrale coperta. Alla data odierna non è stata assunta decisione in merito. Confidiamo nell'accoglimento della nostra richiesta che può permettere a tanti tifosi organizzati e sportivi di fede gialloblu di occupare gli spazi più ampi della gradinata. Non dipende da una nostra semplice decisione l'inversione dei settori. Rispettiamo le disposizione delle autorità competenti ed auspichiamo una risposta positiva solerte. Abbiamo pubblicato il manifesto perché ormai mancano pochi giorni all'importante match decisivo per il nostro accesso ai play off ma non abbiamo lanciato prevendita proprio perché in attesa di autorizzazione. Chiediamo ai nostri tifosi attaccamento alla squadra come sempre fatto in casa e fuori e, soprattutto, riconoscimento ai nostri sacrifici economici e dei giocatori in campo. Tutti uniti, soprattutto in questo finale di campionato che deve coronare una stagione che ci ha visto come terza forza del torneo e migliorare il piazzamento nei campionati di Eccellenza che abbiamo giocato durante i quasi 40 di storia".

S.S.D. Pro Favara 1984