Pro Favara, show al Bruccoleri: grande prestazione e pokerissimo al Cus Palermo

Al Bruccoleri di Favara show dei padroni di casa nel match contro il Cus Palermo: i gialloblu schiantano con un 5-0 la formazione del centro universitario sportivo. Non c’è storia, la Pro Favara disputa un grande match che esalta i tifosi. Adesso sono 31 i punti in classifica per i gialloblu.

Catalano si affida al seguente undici titolare: Eyre, Camilleri, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, La Piana, Lupo, De Luca, Fricano, Calagna.

I gialloblu cominciano bene la gara, con un giro palla di qualità e trame offensive che mettono in difficoltà i palermitani. La rete del vantaggio arriva al 38’, grazie ad un colpo di testa di De Luca. I padroni di casa giocano con grande determinazione e poco prima della fine del primo tempo raddoppiano con il solito La Piana. Ad inizio ripresa la Pro Favara cala subito il tris, dopo un minuto: De Luca realizza dagli undici metri e batte per la terza volta il portiere avversario. Al 55’ i gialloblu calano il poker: il gol porta la firma di Calagna. Per il Cus è notte fonda, i palermitani restano pure in dieci in virtù dell’espulsione di Di Giovanni per un fallaccio ai danni di Lupo. Al 65’ ecco il pokerissimo dei padroni di casa: segna Graziano, che sfrutta bene una grande pennellata di Calagna.

Nei restanti venticinque minuti non succede più nulla, la Pro Favara gestisce il dominio senza rischiare niente. Vittoria importante per la squadra di Catalano, che conferma quanto di buono visto sinora.