Pro Favara, Catalano si gode il momento positivo: "Questi ragazzi stanno crescendo settimana dopo settimana"

"Abbiamo fatto abbastanza bene, giocando contro una squadra tosta: sapevamo sarebbe stato un match difficile". Così, l'allenatore della Pro Favara, Gaetano Catalano, ha analizzato dalla sala stampa del Gurrera il match vinto in trasferta dai suoi contro lo Sciacca.

"Abbiamo avuto qualche difficoltà su alcuni palloni nella nostra area, però devo dire che tutto sommato abbiamo gestito bene. Nella nostra occasione più importante siamo riusciti a passare in vantaggio. Dovevamo evitare di soffrire sino alla fine - ha dichiarato Catalano - forse dovevamo pensare a chiudere il match prima. Nei primi quindici minuti eravamo in difficoltà anche per il campo, noi ci alleniamo sempre su un sintetico. I ragazzi però hanno avuto il giusto approccio alla gara. Da quando sono arrivato a Favara questi ragazzi stanno crescendo tanto, anche ad Agrigento avevamo disputato una discreta partita senza però portare punti a casa. I ragazzi sono sempre disponibili, si allenano bene e piano piano stanno raccogliendo i giusti frutti del loro lavoro. Sappiamo che domenica avremo un'altra trasferta difficile ma se vogliamo rimanere nei piani alti della classifica non possiamo preoccuparci per il calendario. Adesso ci godiamo questa vittoria, da martedì prepareremo l'altro match".

Da quando è arrivato, la Pro Favara ha letteralmente svoltato. Il tecnico, però, non vuole prendersi nessun merito: "Io non ho fatto nulla - ha affermato nel post gara - sto soltanto facendo capire ai ragazzi che possono e devono credere di più nelle loro potenzialità. Lavoriamo sulle nostre consapevolezze, poi è chiaro che le vittorie ti aiutano tanto. Vincere aiuta a vincere, se la domenica riesci ad ottenere i tre punti lavorerai meglio per il resto della settimana successiva. Noi cercheremo, in questa stagione, di restare il più in alto possibile", ha concluso l'allenatore.