Pro Favara, riunione  tra i capi ultras di varie generazioni ed i ragazzi della Curva Nord prima del derby

Una cordiale riunione tra i capi ultras di varie generazioni ed i ragazzi della Curva Nord, tra ricordi, aneddoti, passato, presente e futuro del tifo favarese. Presenti anche i vicepresidenti Salvatore Marrone e Pasquale Capodici, il direttore generale Gino Mendolia, il tesoriere Angelo Sciortino, il dirigente Claudio Bosco ed il responsabile dell'area comunicazione Giuseppe Piscopo. Lo staff dirigenziale della Pro Favara ha voluto ringraziare i ragazzi della Nord per il supporto dato ogni domenica sia al "Bruccoleri" che in trasferta, invitandoli ad una presenza massiccia domenica allo stadio e ad un tifo caloroso e corretto. "Uniti si vince- hanno detto Salvatore Marrone e Giuseppe Piscopo- ed è bello rivedere attorno alla squadra tre generazioni di capi ultras. Dal 1984 rappresentiamo la Favara calcistica in Sicila e fuori e la nostra storia è segnata non solo di gol e vittorie ma di trasferte e attaccamento alla maglia dei nostri tifosi. Da domenica ci aspettano 8 finalissime e dobbiamo cercare di vincere sempre in campo per i 3 punti e sugli spalti per presenza, correttezza e calore".