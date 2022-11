Pro Favara, la Juniores batte l'Aragona 2-1 con gol di Noto e Manganella

La Juniores della Pro Favara ha battuto ieri pomeriggio l'Aragona 2-1, grazie alle reti di Noto e Manganella.

Al Bruccoleri è andato in scena il match valido per la terza giornata del campionato “Juniores Regionali U19”. Grandissimo primo tempo dei gialloblu che segnano due gol nei primi venti minuti di gara con Noto e Manganella. Nella ripresa gli ospiti reagiscono ed accorciano subito le distanze ma i padroni di casa riescono a resistere e a portare a casa una bellissima ed importante vittoria. Prossimo impegno lunedì 7 novembre, a Licata.

Prosegue, invece, la preparazione della prima squadra in vista del match casalingo di domenica. I gialloblu affronteranno la Parmonval: il calendario offre la possibilità alla formazione di Catalano di riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta esterna subita contro l'Akragas. I palermitani sono in un momento di crisi: in campionato sono penultimi, a quota 4 punti in classifica. Una vittoria contro la formazione di Mondello ridarebbe slancio alla classifica.