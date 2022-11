Pro Favara, risoluzione consensuale con Giuseppe Marchica: il centrocampista va via dopo 7 anni

Si divide, in maniera consensuale, il rapporto calcistico tra la S.S D Pro Favara e Giuseppe Marchica, atleta favarese purosangue. Lo comunica, in una nota, la società gialloblu. "Ringraziamo Peppe, ragazzo esemplare ed educato- afferma il presidente Rino Castronovo- per il grande contributo dato alla squadra in ben 7 anni in maglia gialloblu. Al giocatore auguriamo le migliori fortune calcistiche".

Anche il giocatore ci tiene a salutare la squadra della sua città con una nota: "Sono cresciuto al Bruccoleri e con questa maglia- afferma Marchica- ho vissuto belle stagioni grazie alla dirigenza e ai vari allenatori e compagni. Adesso sono pronto per una nuova esperienza in altre prestigiose piazze calcistiche", ha concluso.