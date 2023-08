Pro Favara, il presidente Castronovo alza l’asticella: “Cerchiamo il salto di categoria”

“Abbiamo preso un impegno con la città: alzare l’asticella del rendimento. È stato composto un organico basato sull’ossatura dello scorso anno che ci ha permesso di arrivare in finale playoff e rinforzato ogni reparto con giocatori di categoria superiore e giovani promettenti. Naturalmente rispettiamo tutti i nostri avversari ma non abbiamo paura di nessuno".

Con queste parole il presidente della Pro Favara, Rino Castronovo, ha dato il via alla stagione 2023/2024 dei gialloblu. I ragazzi allenati da Gaetano Catalano si sono ritrovati ieri al Bruccoleri. Castronovo ha dato il benvenuto ai nuovi calciatori e ha elogiato i tanti tifosi presenti per salutare il raduno della squadra.

"Che vinca il migliore - ha proseguito Castronovo - faccio un grande in bocca al lupo a tutte le società. Fa effetto vedere un centinaio di tifosi al Bruccoleri per la ripartenza della squadra, il pubblico ha compreso gli sforzi della proprietà per costruire una squadra di livello”.

La Pro Favara quest'anno punta al salto di categoria, la rosa allestita può consentire di sognare in grande.