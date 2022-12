Pro Favara, primi movimenti di mercato: ingaggiati Lupo e Bertella, Incatasciato passa alla Sancataldese

La Pro Favara comunica di aver ingaggiato i calciatori Lupo e Bertella, mentre in uscita un movimento da registrare: Salvatore Incatasciato passa alla Sancataldese.

Movimenti di mercato di dicembre in casa Pro Favara: la società gialloblu è a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Catalano.

Vito Lupo, classe 1990, centrocampista palermitano, si è distinto quest’anno con la maglia della Mazarese. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie D con le maglie di Dattilo e Trapani, collezionando ben 57 presenze. In passato ha sempre militato in serie D ed in Eccellenza in varie squadre: Akragas, Castelsardo, Kamarat, Tiger Brolo, Noto, Agropoli, Sant’Agata e Canicattì. In queste ore raggiungerà Favara e si metterà a disposizione dell’allenatore Gaetano Catalano

L’altro importante innesto è quello del catanese Mirko Bertella, proveniente dal Licata, classe 2004, esterno, uno degli under più promettenti nel panorama siciliano..

Lascia la squadra, invece, il centrocampista Salvatore Incatasciato che approda alla Sancataldese in serie D.

La dirigenza gialloblù ha ringraziato il giocatore di Pozzallo per l’impegno profuso in questi mesi con un comportamento esemplare, sia in campo che fuori.