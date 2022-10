Pro Favara, Catalano si presenta: "Adesso serve voltare pagina"

"Le sensazioni sono positive: sono arrivato qui con tanto entusiasmo. Ho trovato uno spogliatoio pronto, un gruppo importante, compatto, che mi ha subito dato grande disponibilità". Con queste parole si è presentato, in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Pro Favara. Gaetano Catalano, 51 anni, con una qualificata esperienza in piazze prestigiose come Messina, Acireale, Paternò, prende il posto del dimissionario Francesco Tudisco.

"Dovrò cercare di lavorare sulla testa dei ragazzi - ha esordito l'allenatore - l'umore non è dei migliori dopo la sconfitta. Occorre fare in fretta, visto che domenica già abbiamo una partita importante con la Nissa. Loro sono una squadra tosta, hanno cambiato allenatore e modulo: passando al 3-5-2 sono diventati più temibili. Noi dovremo essere pronti e attenti, adesso serve voltare pagina".

Catalano ha invocato il supporto del pubblico, elemento decisivo per poter ripartire e ottenere risultati positivi: "Sono contento di essere in una società importante, preparata, con grandi professionisti. Chiedo ai tifosi di starci vicino il più possibile, piano piano sono sicuro che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

In conferenza era presente anche il Ds dei gialloblu, Tino Longo, che ha ringraziato Tudisco per il grande lavoro svolto sulla panchina del Pro Favara: "Ci tengo a ringraziare Tudisco, perchè è stato un anno con noi e ha fatto molto bene. Il calcio è questo, ti porta a determinate scelte. Oltre l'allenatore c'è anche l'uomo, lui è un grande uomo. Si è preso tutte le responsabilità, ci ha messo la faccia come del resto faccio anche io. Sempre. La scelta del nuovo allenatore - ha dichiarato Longo - è avvenuta in 24 ore. Abbiamo fatto sforzi esagerati, si tratta di un allenatore importante. Il campo darà, come sempre, le risposte. I ragazzi possono contare su un allenatore esperto, potranno mettersi in mostra. La concorrenza, magari, li stimolerà.