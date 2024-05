Pro Favara-Pompei, sold out la tribuna coperta dello stadio Bruccoleri

Entusiamo alle stelle a Favara per il match di ritorno tra i gialloblù e il Pompei: il club ha comunicato che la tribuna coperta del Bruccoleri è già sold out in vista di domenica pomeriggio. Il pari a reti bianche ottenuto al Bellucci nella gara d'andata alimenta le speranze della formazione allenata da Gaetano Catalano.

In prevendita rimangono soltanto biglietti di gradinata e quelli del settore ospiti. I tagliandi possono essere acquistati presso i seguenti punti:

American Bar

Bar Itria

Extra Bar

Il club ricorda, ancora una volta, che non verranno emessi biglietti omaggio ed accrediti.