Pro Favara-Pompei, in città è caccia al biglietto: il Bruccoleri verso il sold out

Tutti pazzi per la Pro Favara. In città è corsa al biglietto per assistere, domenica 2 giugno, al ritorno della semifinale playoff contro il Pompei.

Da domani via alla seconda fase della prevendita. La società ha ribadito che non ci saranno biglietti omaggio o altri tipi di ingressi agevolati.

Il pari di ieri a reti bianche alimenta le speranze dei gialloblù: la squadra di Catalano crede fortemente alla finale.