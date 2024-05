Pro Favara-Pompei, i biglietti di gradinata quasi esauriti: code per i tagliandi

Dopo la tribuna coperta (biglietti volatilizzati in pochi giorni nella prima fase della prevendita con sconto) si va adesso verso il sold out anche in gradinata.

Da ieri mattina nei tre punti vendita (American Bar, Extra Bar e Bar Itria) è un continuo via vai di tifosi per assicurarsi il ticket per il ritorno delle semifinali. Favara vuole spingere in massa la propria squadra del cuore al passaggio in finale per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo stagionale: la serie D.

Tantissime le richieste di biglietti anche dai paesi limitrofi.