Pro Favara-Pompei, giovedì 23 maggio si chiude la prevendita con sconto sui biglietti

Ci sarà tempo fino a dopodomani, giovedì 23 maggio alle ore 13.00, per i tifosi favaresi assicurarsi il ticket d'ingresso per la partita di ritorno delle semifinali nazionali di Eccellenza in programma al Bruccoleri il 2 giugno.

La tribuna centrale, secondo le stime della società, andrà sold out molto probabilmente entro la prima fase di prevendita (intero euro 12,00- ridotto euro 7).

I biglietti residui saranno rimessi in prevendita dal 28 maggio a prezzo intero (15,00 euro) e ridotti a 10,00. Difficilmente si troveranno biglietti in tribuna coperta al botteghino il giorno della partita.



Disponibilità invece ancora per il settore popolare.

Fino a giovedi 23 maggio prezzo scontato euro 7,00 e poi da martedì 28 maggio il costo del biglietto sarà di 10 euro.

Posti prevendita:

Itria Bar- piazza Itria

Extra bar - piazza della Vittoria

American bar - via IV novembre