Pro Favara, tutto facile al Bruccoleri: contro la Parmonval una netta vittoria per 3-0

Al Bruccoleri di Favara i padroni di casa tornano al successo, dopo lo stop della scorsa settimana nel derby contro l’Akragas. Partita senza storia, con i gialloblu sempre in controllo totale del match: 3-0 il finale, decidono la doppietta di Graziano e il gol di Caternicchia.

Catalano manda in campo i seguenti undici: Eyre, Cammilleri, Rizzo, Bossa, Miano, Marino, Graziano, Incatasciato, De Luca, Fricano, La Piana.

Mutolo, per i palermitani, risponde con: Mortillaro, Cinà, Enea, Cincotta, La Mattina, Calandra, Molinini, Caronia, Stassi, Rappa, Namio.

Dopo nemmeno due minuti di gioco arriva subito il vantaggio dei padroni di casa: la rete gialloblu porta la firma di Graziano.

La squadra di Catalano fraseggia bene, con la consueta qualità. La formazione di Mondello prova a reagire, cercando di aggredire il portatore di palla dei padroni di casa. La differenza di qualità tra le due formazioni emerge col passare dei minuti: il giro palla della Pro Favara è fluido e sicuro, la Parmonval fa un po’ di fatica a cucire il gioco. Si va negli spogliatoi col parziale di 1-0 in favore della squadra guidata da Catalano.

Ad inizio ripresa il tema del match non cambia: è la Pro Favara a condurre il gioco, con la Parmonval che riparte, raramente per la verità, in contropiede. Al 64’ dopo diverse palle gol create dai gialloblu, arriva il raddoppio dei padroni di casa: la firma è sempre di Graziano, autore di una bella doppietta.

La Parmonval non riesce a reagire, la Pro Favara gestisce il cronometro senza rischiare nulla. A tre minuti dalla fine del match arriva anche la rete del 3-0: è Caternicchia a siglare il gol che chiude definitivamente il match.

Con questa vittoria la Pro Favara sale a quota 18 punti in classifica, a meno 5 dalla capolista Akragas. Nel prossimo turno la squadra di Catalano se la vedrà contro l'Unitas Sciacca, in trasferta.