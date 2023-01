Pro Favara, pareggio senza reti in trasferta: contro la Leonfortese è 0-0

La Pro Favara viene fermata sullo 0-0 dalla Leonfortese, in trasferta, al termine di novanta minuti combattuti e piuttosto intensi, influenzati anche dalle condizioni atmosferiche avverse. I gialloblu hanno provato a costruire, cercando il consueto giro palla. I padroni di casa, però, hanno chiuso bene le linee di passaggio e impedito agli ospiti di trovare gli spazi necessari. Alla fine il pareggio è, probabilmente, il risultato più giusto: sia la Leonfortese che la Pro Favara sono andate vicine al gol del vantaggio.

Il primo tempo è caratterizzato da grande equilibrio, la fase di studio dura per mezz'ora abbondante. Al 35' la Pro Favara si affaccia verso l'area della Leonfortese, con un colpo di testa fuori misura di Retucci. Si rientra negli spogliatoi sul parziale di 0-0, poche le emozioni da Leonforte.

Nella ripresa, al 53', Catalano manda in campo Graziano, al posto di Caternicchia. Cinque minuti dopo, gol annullato a La Piana per posizione di off-side. Due minuti dopo i padroni di casa si rendono pericolosi dalle parti di Eyre, che compie un grande intervento mantenendo il risultato in parità. Pochi minuti dopo gialloblu ancora vicini al vantaggio, con Graziano, ma il portiere della Leonfortese è bravo e dice di no. All'80' chance per la Leonfortese: Nijang colpisce il palo e grazia la Pro Favara. All'83' i padroni di casa restano in inferiorità numerica: espulso Russo, che lascia i suoi in dieci nelle battute conclusive della gara.

Nei minuti finali non si segnalano altre occasioni degne di nota: termina,dunque, a reti bianche la sfida di Leonforte.