Pro Favara, pareggio casalingo contro il Mazara: al Bruccoleri finisce 2-2

Termina 2-2 la sfida tra Pro Favara e Mazara: al Bruccoleri le squadre si dividono la posta in palio. La formazione di Gaetano Catalano ha espresso un buon calcio e ha cercato di vincere la gara sino alla fine.

La prima mezz'ora di gioco è stata piuttosto equilibrata, entrambe le formazioni hanno provato ad interpretare il match secondo il proprio sistema di gioco. Al 35' i padroni di casa si sono portati in vantaggio, grazie al gol del solito La Piana. La gioia della rete, però, dura poco perchè il Mazara, alla prima vera occasione costruita, trova il pareggio grazie a Fernandes. Si va al riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa, dopo soli due minuti, viene assegnato un calcio di rigore alla Pro Favara: fallo netto in area su Vito Lupo (costretto ad abbandonare il campo per un infortunio alla spalla) e il direttore di gara accorda il tiro dagli undici metri ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Agostino De Luca, che spiazza il portiere mazarese. Il Mazara prova a reagire, con alcune verticalizzazioni che mettono in difficoltà la difesa favarese. Al 66' altro calcio di rigore fischiato dall'arbitro, questa volta in favore degli ospiti: dagli undici metri parte Elamraoui che segna il 2-2.

Nei minuti finali la squadra di Catalano ha provato a portarsi nuovamente in vantaggio ma la difesa del Mazara è riuscita a sventare gli attacchi dei padroni di casa. I gialloblu recriminano per diversi episodi arbitrali dubbi (nel primo tempo un presunto calcio di rigore non fischiato ai danni di Lupo) e per una direzione che ha alimentato diverse proteste sugli spalti.