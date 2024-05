Pro Favara, pareggio a reti bianche a Pompei: tutto rinviato alla gara del Bruccoleri

Termina 0-0 la gara di andata della semifinale nazionale playoff di Eccellenza tra Pompei e Pro Favara: al Bellucci un buon pari per i gialloblù in vista del ritorno. L'eventuale accesso alla finale, dunque, per entrambe verrà deciso nella partita di ritorno, in programma domenica prossima al Bruccoleri.

Catalano ha schierato i suoi con un 4-2-3-1: Scuffia; Di Bella, Marino, Bontempo, Vizzini; Lupo, Bossa; Ficarrotta, Lucarelli, La Piana; Retucci.

Una sfida equilibrata, che ha visto una notevole solidità difensiva messa in campo dalla squadra di Catalano: la Pro Favara è stata attenta e concentrata su ogni pallone. Nel primo tempo ghiotta chance per gli ospiti, con un palo su punizione colpito da Ficarrotta. Alla mezz'ora esce dal campo Retucci per infortunio, al suo posto Balistreri: le condizioni del calciatore verranno valutate al rientro in Sicilia. Nella ripresa il Pompei ci ha provato ma senza creare vere e proprie occasioni nitide: i padroni di casa hanno tendenzialmente evitato guai in fase difensiva.

La Pro Favara, al ritorno, avrà il vantaggio di giocare in casa: si prevede un Bruccoleri sold out in ogni ordine di posto. Il pubblico gialloblù potrebbe spingere la squadra di Catalano verso la finale.