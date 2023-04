Pro Favara, oggi il test contro la Primavera del Palermo: ingresso libero al Bruccoleri

Questo pomeriggio, alle ore 14.30, al Bruccoleri è previsto un allenamento congiunto di lusso per la Pro Favara, in piena preparazione verso l’inizio dei play off per la promozione in serie D. Ospite dei gialloblù la Primavera del Palermo, allenata da Stefano Di Benedetto. Si tratta di un interessante banco di prova per non perdere il ritmo dei novanta minuti, in vista della semifinale contro il Don Carlo Misilmeri in programma domenica 30 aprile al Bruccoleri. Ma soprattutto, si tratta di un bel pomeriggio di sport a tinte gialloblu e rosanero con il massimo blasone isolano. Non si tratta di un inedito per la Pro Favara, la sfida contro i rosanero. Nelle stagioni passate, infatti, i gialloblù hanno già giocato due amichevoli con il Palermo. La prima volta al Bruccoleri contro i rosanero allenati da Massimo Morgia e anni dopo a Pian del Lago, a Caltanissetta, contro gli uomini di Nedo Sonetti.

L’allenamento sarà a porte aperte e la Pro Favara invita sugli spalti i propri tifosi ma anche gli sportivi dei paesi limitrofi.

“E’ un grande onore per Favara vedere le maglie storiche del Palermo sul nostro terreno di gioco- ha dichiarato soddisfatto il presidente della Pro Favara Rino Castronovo nei giorni scorsi- e quindi ci farebbe piacere avere la presenza di un pubblico numeroso. L’ingresso è gratuito e l’amichevole ci servirà anche ad avvicinarci alla semifinale dei play off contro il Don Carlo Misilmeri. Domenica 30 aprile chiediamo alla città di riempire lo stadio. Abbiamo due risultati su tre a disposizione per poter ambire alla finale ad Enna in questa prima fase regionale di play off. Ma per centrare l’obiettivo abbiamo bisogno del calore e sostegno del nostro pubblico”.