Pro Favara, oggi altra sessione pomeridiana di allenamento: in città cresce l'attesa per il match di domenica

Gialloblu in campo per un altro focus specifico in vista della partita di domenica contro la Don Carlo Misilmeri: il programma prevede domani un'ulteriore sessione al pomeriggio e sabato mattina la rifinitura con l'elenco dei convocati. A Favara c'è grande attesa per l'incontro