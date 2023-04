Pro Favara, la società chiede ai tifosi di colorare di gialloblu il Bruccoleri

Colora di gialloblù il Bruccoleri: è questo l'invito rivolto dalla Pro Favara ai propri tifosi.

È in pieno svolgimento la prevendita per la partita contro la Don Carlo Misilmeri, in programma domenica 30 aprile alle ore 16:00. E' possibile acquistare i tagliandi per assistere alla partita presso i seguenti punti vendita: segreteria stadio Comunale, Bar Itria e sede Ultras al Casello.

La dirigenza, inoltre, informa i tifosi che sono disponibili anche cappelli gialli e blu presso la segreteria dello stadio.