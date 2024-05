Pro Favara, inizia il countdown per la sfida di Pompei

Domenica prossima al Bellucci di Pompei in programma la gara d'andata delle semifinali nazionali di Eccellenza.

Sabato scorso un allenamento mattutino per gli uomini di Catalano, tra corsa, lavoro tecnico e schemi tattici in campo.

I gialloblù ritorneranno ad allenarsi in sede domani per preparare la settimana che li porterà in Campania, con trasferimento venerdì sera e ritiro a Napoli da sabato mattina.

Domani si attendono anche notizie ufficiali da Pompei sulla probabile apertura del settore ospiti al Bellucci.

Prosegue, intanto, a buon ritmo la prevendita presso il bar Itria, l'American Bar e l'Extra Bar in vista della gara di ritorno al Bruccoleri del 2 giugno.