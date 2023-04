Pro Favara, il sogno continua: al Bruccoleri battuto il Misilmeri 3-2, adesso sfida a Enna

La Pro Favara batte 3-2 la Don Carlo Misilmeri al Bruccoleri: i gialloblu di Gaetano Catalano possono continuare ad alimentare il sogno promozione. Adesso, la prossima settimana, sfideranno allo stadio Generale Gaeta di Enna i gialloverdi nella finale regionale: un solo risultato possibile, a differenza di oggi, per continuare il cammino.

Gara ben giocata da entrambe le formazioni, anche se la maggiore qualità dei padroni di casa è emersa col passare dei minuti. Dopo un inizio un po’ contratto le squadre iniziano a giocare secondo il proprio credo calcistico, provando a costruire azioni offensive degne di nota. È Retucci, al 18’, a far esplodere lo stadio: il numero 9 devia in rete una conclusione dal limite dell’area di Fricano e porta in vantaggio i suoi. Poco prima della fine del primo tempo, però, ecco il pari della squadra di Aronica: Mendola realizza un gol da cineteca, in rovesciata su cross di Raimondo Lucera, che non lascia scampo ad Eyre. La rete del giocatore biancorosso viene applaudita, sportivamente, da tutto lo stadio.

Ad inizio ripresa, al 50’, il nuovo vantaggio degli uomini di Catalano: bel diagonale mancino di La Piana, angolato, che si insacca sul secondo palo. Al 71’ la Pro Favara cala il tris: il colpo di testa di La Piana, debole, non viene trattenuto dal portiere della Don Carlo e la palla termina oltre la linea di porta.

La squadra di Aronica, però, non si arrende e decide di continuare ad attaccare, non avendo nulla da perdere: tre minuti dopo, infatti, arriva la rete del 3-2 firmata dal bomber Manfrè.

Nei minuti finali la difesa gialloblu non corre particolari rischi e porta a casa un successo fondamentale che consente di continuare a credere nel sogno promozione.