Pro Favara, il nuovo attaccante arriva dalla Nissa: ufficiale l'ingaggio di Mattia Retucci

Mattia Retucci, 22 anni da poco compiuti, gelese, è un nuovo attaccante della SSD Pro Favara 1984. Il giocatore arriva dalla Nissa e proprio lo scorso anno al “Bruccoleri” andò a segno con la maglia biancoscudata. In passato ha vestito la maglia della Sancataldese in serie D, del Marina di Ragusa, Correggese, Entella, Gela e Palermo under 17 e under 19. Lo scorso anno, nell’Eccellenza girone A, con la Nissa è andato a segno 10 volte. Retucci, nella foto insieme ai dirigenti Marrone, Mendolia, Longo e Ciccotto, ha già svolto l'allenamento con il gruppo squadra e domenica è già a disposizione di mister Gaetano Catalano.