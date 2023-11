Pro Favara, il ds Tino Longo volta subito pagina: "Ci rialzeremo, sconfitta immeritata"

Il giorno dopo la sconfitta interna con il Marineo, con un eurogol da oltre 30 metri su calcio piazzato, il direttore sportivo della Pro Favara, Tino Longo, parla della prestazione ma soprattutto del futuro della squadra.

"Abbiamo preferito non parlare a caldo al novantesimo- dice il direttore sportivo- perché nello spogliatoio c'era molta delusione. Il Marineo non ha rubato nulla. Ma la sconfitta per certi versi è immeritata. Ad un primo tempo scialbo i ragazzi hanno giocato una ripresa con più piglio ed intensità. Ma non siamo stati in grado di mettere dentro almeno la palla di un meritato pareggio, per la troppa foga nelle conclusioni, per la retroguardia ospite e anche per sfortuna per due legni colpiti. Potevamo e dovevano fare di più. Ma da questa caduta ci rialzeremo presto. Anzi subito. Questa squadra e questa splendida dirigenza, che fa sacrifici economici alti per amore di Favara, non molla l'obiettivo stagionale. Siamo usciti dal campo sconfitti ma, voglio sottolineare, con gli applausi dei nostri ultras che ci seguono sempre e con i tifosi della tribuna centrale. Questo significa che i veri tifosi sono vicini alla squadra in ogni momento. Qualcuno sui social, anche da altre piazze, parla di rottura del giocattolo Favara. Nessuno smantellamento. Anzi. Siamo consapevoli che se ci sono esigenze di potenziamento interverremo sull'imminente apertura di mercato. Una sconfitta può lasciare l'amaro in bocca - ha concluso il ds -. Ma non può essere motivo per fare passi indietro. La Pro Favara c'è!"