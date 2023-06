Pro Favara, il difensore centrale Fabrizio Bontempo approda in gialloblù

Esperienza, temperamento, tecnica, grinta ed anche il vizietto del gol: 429 partite nelle ultime 16 stagioni tra Eccellenza e Serie D e 65 gol realizzati. Con questi "numeri" si presenta ai suoi nuovi tifosi Fabrizio Bontempo, classe 1989, di Capo D'Orlando, difensore centrale, ex capitano del Paternò in serie D.

Una lunga carriera con campionati giocati sempre a livelli altissimi con le maglie di Brolo, Sant'Agata, Rocca di Caprileone, Nola e Paternò: prestanza fisica e personalità in ogni parte del campo, compresa l'area di rigore avversaria, se si pensa ai 65 gol realizzati e che non sono pochi per un difensore.

Gaetano Catalano, con l'arrivo di Bontempo, alza ancora l'asticella del reparto difensivo, attualmente già composto da giocatori forti ed affidabili come Miano, Marino, Caternicchia, Rizzo e il nuovo arrivato Noto.

Bontempo sabato sarà a Favara per il completamento del suo trasferimento in gialloblù.