Pro Favara, il bilancio del ds Longo: "Avremmo voluto un finale di andata con un risultato diverso"

Il 2022 della Pro Favara si è concluso ieri, al Gaeta di Enna: il risultato non lascia certamente soddisfatti i tifosi, visto che i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0. Tuttavia, la partita non ridimensiona le ambizioni della società, che continua a lavorare anche per il calciomercato.

Con un post su Fb, il ds Longo ha ringraziato i tifosi e tutti coloro che lavorano per il bene della società gialloblu.

"Siamo arrivati al giro di boa del campionato e avremmo voluto un finale di andata con un risultato diverso. Chi ha visto la partita al "Gaeta" , ed erano in tanti, hanno visto i nostri tifosi applaudire i nostri giocatori. Mentre per chi non viene nemmeno allo stadio a Favara ma critica sempre sui social non li giudico perché non lo meritano. Faccio i complimenti prima di tutto alla società - ha proseguito il dirigente gialloblu - perché merita rispetto, perché ha riportato la Pro Favara tra le prime quattro di un campionato detto da tutti che sembra una Serie D minore. Non rimprovero nulla a questi meravigliosi ragazzi per impegno e serietà mostrata in questo primo step. Ringrazio tutte le persone che lavorano per la squadra, ad iniziare dal nostro magazziniere Totò Restivo e suoi figli perché amano la squadra, la città e sono un esempio di serietà per tutti. Ringrazio i gruppi Ultras ed i "veri tifosi" perché ci seguono in casa e fuori. Ringrazio gli addetti alle attività giornalistiche della società che danno visibilità alla squadra e alla città e tutti i giornalisti che ci seguono durante la settimana. Da gennaio riprenderemo il cammino. Auguroni a tutti di vero cuore".