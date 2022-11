Pro Favara, ieri in campo con un segno rosso sul viso per dire "No" alla violenza sulle donne

La Pro Favara, accogliendo l'invito del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Sicilia, Sandro Morgana, ieri è scesa in campo con un segno rosso sul viso per dire "No" alla violenza sulle donne.

Sia nelle panchine che sulle tribune sono stati collocati dei drappi rossi.

I due capitani della squadre, Fabio Bossa della Pro Favara e Antonino Cardinale del Castellammare hanno omaggiato, prima del fischio iniziale, il direttore di gara, la signora Giorgia Arcoleo, con una stella di Natale rossa.