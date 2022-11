Pro Favara, incontro formativo con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Brancati”

Importante iniziativa da parte del Pro Favara, volta a sensibilizzare i ragazzi su una serie di tematiche molto significative. Una rappresentanza di giocatori gialloblu ha, infatti, partecipato ieri mattina ad un incontro formativo con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Brancati” di Favara.

Tanti i temi analizzati dagli studenti: dalle regole all'ambiente, passando per lo sport globalmente inteso ed il fair play in campo. Grande entusiasmo per i ragazzi nell'incontrare i calciatori, che hanno risposto puntualmente alle tantissime domande ricevute.

Domenica, intanto, la formazione allenata da Catalano tornerà in campo. Nell'undicesima giornata di campionato i gialloblu affronteranno, al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, la Mazarese. Le due squadre sono divise da un solo punto: a quota 20 la formazione giallorossa, a 21 i gialloblu. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match emozionante. Fischio di inizio alle ore 14.30, arbitra il Sig. Roberto Aratri di Bari. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai signori Vito Bensorte di Trapani e Angelo Smiraglia di Palermo