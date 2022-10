Pro Favara, è Gaetano Catalano il nuovo allenatore del club

Gaetano Catalano è il nuovo allenatore della Pro Favara, ad annunciarlo la stessa società in un comunicato. In precedenza ha allenato il Milazzo (C2), l'ACR Messina (Serie D e Lega Pro), il Due Torri, l'Acireale, il Rotonda e il Paternò. L'allenatore subentra al dimissionario Francesco Tudisco. Nella giornata di ieri, a dirigere l'allenamento era stato Peppe Fallea.

Catalano, originario di Rosarno, in Calabria, con il Paternò ha vinto il campionato di Eccellenza girone B nel 2020 approdando in serie D. Il nuovo allenatore oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento al "Bruccoleri", dopo un incontro con giocatori e dirigenza. Nei prossimi giorni parlerà durante la presentazione in conferenza stampa.