Pro Favara-Enna, tifosi locali in gradinata: c'è il via libera della Questura

La Questura di Agrigento ha autorizzato la Pro Favara all'utilizzo per la propria tifoseria del settore gradinata (1250 posti). I tifosi ospiti saranno accorti in tribuna centrale coperta.

Al via da stasera e fino a sabato mattina la prevendita dei biglietti per il settore gradinata per assistere all'importante match tra Pro Favara ed Enna e che vale per i gialloblù l'accesso ai play off.

Prezzo in prevendita: euro 8.

I tagliandi sono disponibili presso: sede Ultras Favara (Corso Vitt. Veneto Cicchillo; Segreteria Stadio giovedì-venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Si ricorda che domenica al botteghino il costo del biglietto intero gradinata è di euro 10,00.

Intanto, la formazione di Gaetano Catalano è al lavoro per preparare la sfida.