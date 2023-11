Pro Favara, domenica la trasferta di Casteldaccia: i gialloblù devono ripartire

Domenica pomeriggio la Pro Favara sarà impegnata al Fiorilli di Casteldaccia nella tredicesima giornata di campionato. La formazione di Catalano è chiamata ad un riscatto immediato dopo il passo falso interno dell'ultimo turno contro il Marineo. La sconfitta casalinga ha fatto sì che la Nissa allungasse ancora, portandosi a +6. Il cammino gialloblù, dunque, dovrà riprendere. La trasferta alle porte di Palermo, tuttavia, non rappresenta certamente un impegno facile.

La formazione di Mineo è reduce dalla bella vittoria esterna al Gurrera, contro l'Unitas Sciacca. I punti di distanza in classifica, però, parlano chiari: 14 per i palermitani, 28 per i gialloblù. Le due formazioni sono divise dal doppio esatto di punti: i ragazzi di Catalano dovranno cercare di ottenere l'intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno dalla capolista.

Le parole del ds Tino Longo hanno ricaricato l'ambiente, la squadra è desiderosa di ripartire con un blitz vincente.