Pro Favara, domani la trasferta di Pompei: il ds Tino Longo ha fiducia nella squadra

"Questo tipo di partite si preparano da sole, siamo fiduciosi per il match di domani: la squadra sta bene, speriamo di giocare una buona partita".

Il ds della Pro Favara, Tino Longo, ha parlato dal ritiro campano alla vigilia del match di domani a Pompei: al Bellucci l'andata delle semifinali nazionali playoff. Il ritorno è previsto domenica 2 giugno al Bruccoleri di Favara.

"Siamo arrivati con anticipo grazie al lavoro portato avanti dalla dirigenza - ha esordito il ds - c'è grande concentrazione nello spogliatoio. La squadra è in forma, è serena: c'è grande consapevolezza nei nostri mezzi. I ragazzi adesso si compatteranno, serve grande unità all'interno del gruppo. Oggi la tecnologia ti mette a disposizione una vasta gamma di strumenti per conoscere gli avversari, il Pompei ha grandi nomi. Si gioca in 180 minuti, quindi servirà ragionare sulla doppia sfida. Ottenere domani un risultato importante sarebbe importante, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca anche sul ritorno. Vedremo, io sono sempre fiducioso perchè abbiamo disputato una grande stagione. Non andare in D per noi sarebbe un fallimento - ha concluso - gli episodi ci hanno puniti quest'anno: non siamo stati presuntuosi".