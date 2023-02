Pro Favara, domani la trasferta di Marineo: tre punti per continuare a sognare

Vincere ancora, per ottenere il terzo successo di fila, e proseguire nel proprio percorso di crescita. La Pro Favara di Gaetano Catalano domani andrà in scena al comunale di Marineo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato.

L'oratorio San Ciro e San Giorgio è reduce dal successo esterno contro la Parmonval, l'ultima in classifica, e rappresenta di certo un avversario ostico. La formazione palermitana, soprattutto tra le mura amiche, è in grado di esprimere un buon calcio. Serviranno grinta e determinazione per centrare un'altra vittoria: tre punti consentirebbero alla Pro Favara di continuare a sognare, consolidare il terzo posto e, perchè no, mettere pressione alle prime due della classe.

Calcio di inizio al comunale di Marineo fissato per le ore 15 di domani: dirigerà il match il signor Alessio Marino di Acireale, coadiuvato dai signori Roberto Cracchiolo di Palermo e Gaetano Florio di Agrigento.